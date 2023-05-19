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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أهالي رأس غارب يطالبون رئيس "صوت الشعب" بتقديم طلباتهم أمام الحوار الوطني

الدكتور محمد بدران
الدكتور محمد بدران

طالب أهالي رأس غارب في البحر الأحمر، الدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب بتوصيل صوتهم وطلباتهم إلى دائرة الحوار الوطني.

وقال أهالي رأس غارب في مناشدتهم للدكتور محمد بدران، أن أوضاعهم سيئة، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بهم من الدولة هناك، موضحين أن نسبة البطالة متزايدة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن عدد الأهالي لا يرتقي لمثل هذا العدد الهائل من البطالة والذي يتزايد يومًا بعد يوم.

وأشار بيان صادر عن أهالي رأس غارب، إلى أن هناك العديد من المشروعات الهامة على أرض المحافظة ولكن ليس لأهالي رأس غارب نصيب من هذه المشاريع، ومنها 50 شركة تعمل في المجال البترولي والمعنية بإنتاج البترول في المنطقة، بجانب 150 شركة تعمل في الخدمات البترولية، بالإضافة إلى وجود المشروع القومي لتخزين المواد البترولية هناك، بجانب وجود عدد كبير من الشركات العالمية والتي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.

وأضافوا: يوجد لدى محافظة البحر الأحمر أكبر منجم لانتاج الذهب وهو منجم السكري، بجانب وجود حوالي 80 شركة تعمل في مجال المحاجر والمناجم والثروات المعدنية.

وقالوا أن البحر الأحمر من أكبر المحافظات التي تستقطب وتجذب السياحة سواء السياحة المحلية أو العالمية منها، مؤكدين على ضرورة أـن يكون هناك اهتماما أكبر من ذلك لتلبية طلبات المواطنين.

وطالبوا، حزب صوت الشعب بإيصال صوتهم لمتخذي القرار وقادة الحوار الوطني المنعقد حاليًا.

وطالبوا بضرورة أن يكون ممثلهم في الحوار الوطني الدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب ومصطفى كمال أمين العمال في المركزية بالحزب وهو أحد أبناء رأس غارب.

وأكد الدكتور محمد بدران، على إنه يأمل أن يكون حزب صوت الشعب هو صوتهم الحقيقي الذي يعبر عنهم في الفترة القادمة، وإنه سيسعى جاهدا لوضع مشكلة أهالي رأس غارب وغيرها من المحافظات على مائدة الحوار الوطني، وسنحاول وضع حلول حقيقية يشعر بها المواطنين وتساهم في بناء الجمهورية الجديدة.

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