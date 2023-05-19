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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أسرار عن بداية يوسف إدريس الأدبية .. أمير القصة كتب رواية على دفتر إيصالات

يوسف إدريس
يوسف إدريس

كشف يوسف إدريس عن كواليس كتابته الصحفية، والمسرحية، والقصصية، مؤكدا على أنه ظل يبحث عن التفوق لنفسه، سواء على مستوى الكتابة، أو على المستويات الأخرى.

وقال يوسف إدريس في حوار نادر له نشر في مجلة "آخر ساعة" عام 1990:  "ماذا أقول عن تجربتي، سؤال سخيف: ليه الإنسان بدأ يكتب؟ ولماذا قرر أن يمسك بآلة يحفر بها حروف على الصخر ثم يخترع ورق وحبر ليعبر بهما عن نفسه بدلا من تعبيره الشفهي بالكلام؟، أقول بعد تفكير أيام ثلاثة، إن الإنسان لا يعبر عن نفسه تماما حين يتكلم، عما يريد أن يسمعه الجماعة منه وما يريد إيصاله لهم".
وأضاف الأديب الراحل، إنه كتب ليبحث لنفسه وبجهد شديد عن التفوق، "كنت أبذل مجهودا مضاعفا لأصبح الأول على الفصل، بينما كان زميلي في الفصل ينال هذه المرتبة بسهولة، حاولت التمثيل ففشلت، وقال لي زكي طليمات مفتش فريق التمثيل من قبل وزارة المعارف آنذاك: عايز تمثل ليه، إنت قصير قوي؟ عندما ألمحت إليه برغبتي العارمة في التمثيل، منحت فرصة واحدة وفشلت فيها، كتبت الشعر في مدينة دمياط، وفشلت كشاعر في كتابة أول وآخر ثلاثة أبيات من الشعر في حياتي".

ورغم إحباطات الأديب الراحل في هذه التجارب، قرر بعدها تأليف رواية وطبعها بدفتر إيصالات ثم وزعها على الطلبة، فانبهروا بها، لأنها مطبوعة ثم حاول تقديمها وأدى طلبة المدرسة البروفات في مسجد المدرسة، فصدر قرار من ناظر المدرسة برفدهم، وشكا "إدريس" لوالده، لأنه يمثل في المدرسة قال: "كانت وقيعة بيني وبين والدي لا أنساها".

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