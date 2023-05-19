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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المجلس الرئاسي الليبي: ندعم حقوق الشعب الفلسطيني واستقلال دولته

القمة العربية الـ
القمة العربية الـ 32 في جدة

أكد محمد يونس رئيس المجلس الرئاسي الليبي، طمع بلاده لتعميق جهود جامعة الدول العربية في المصالحة الوطنية الشاملة، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في العام الحالي 2023

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وأضاف يونس، في فعاليات القمة العربية في دورتها الـ 32 بجدة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن ندعم كل شيء في لم الشمل في كل الدول العربية، ونبارك ما يحدث من مصالحة في اليمن، ونؤكد على رحيل المرتزقة ، والمقاتلين الأجانب ومنع أي تدخل سلبي ، وندعم خارطة الطريق الشرعية.

وتابع محمد يونس رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ندعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة، لافتا إلى أن نرفض أي اقتحامات أو تعديات على المسجد الأقصى.

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