المجلس الرئاسي الليبي: ندعم حقوق الشعب الفلسطيني واستقلال دولته

أكد محمد يونس رئيس المجلس الرئاسي الليبي، طمع بلاده لتعميق جهود جامعة الدول العربية في المصالحة الوطنية الشاملة، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في العام الحالي 2023

وأضاف يونس، في فعاليات القمة العربية في دورتها الـ 32 بجدة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن ندعم كل شيء في لم الشمل في كل الدول العربية، ونبارك ما يحدث من مصالحة في اليمن، ونؤكد على رحيل المرتزقة ، والمقاتلين الأجانب ومنع أي تدخل سلبي ، وندعم خارطة الطريق الشرعية.

وتابع محمد يونس رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ندعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة، لافتا إلى أن نرفض أي اقتحامات أو تعديات على المسجد الأقصى.