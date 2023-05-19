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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأمين صحي الغربية ينتهي من فحص فيروس سي لـ 107 آلاف طالب

مبادرة الغربية
مبادرة الغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بانتهاء فرع التأمين الصحي بالمحافظة من فحص ١٠٧ الاف و٦٣٨ طالبا ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر للأمراض غير السارية من إجمالي مستهدف  ١٠٧ الاف و٨٠٦ طلاب بالصف الأول الإعدادي بنسبة إنجاز ٩٩.٥٪.

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وأوضح المحافظ أن الحملة استمرت للعام الخامس على التوالي لتحسين الصحة العامة للمواطنين، تحت شعار "100 مليون صحة"، ولضمان الحفاظ علي خلو مصر من فيروس الالتهاب الكبدي (سي)، كما تم علاج ٥٧ طالب ثبت إيجابيتهم، وتحويلهم للجان الكبد بعيادات التأمين الصحي لإجراء المزيد من الفحوصات وتقديم العلاج بالمجان طبقا للبروتوكولات العلمية. 

 

 


وأكد رحمي أن هذا الملف شهد اهتماماََ كبيراََ من القيادة السياسية وتم وضعه كأولوية لرؤية مصر الصحية، حيث تم تسخير كافة الإمكانات والموارد والدعم اللوجيستي للوصول لهذا الإنجاز العالمي، مشيرا إلى أن تلك المبادرة مهدت الطريق أمام ظهور مبادرات أخرى تستهدف صحة المواطن المصري، تحقيقاََ لأهداف الدولة المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة.

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ومن جانبه أوضح الدكتور سيد جلال مدير التأمين الصحي بالغربية أن فحص الطلاب تم من خلال ٢١ فريق تابع للفرع، بواسطة الكواشف السريعة، وتم علاج الحالات الإيجابية بالمجان، مؤكداََ علي أن نجاح المبادرة كان بالتعاون والتنسيق المثمر مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف. 
يذكر أن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي انطلقت في أكتوبر ٢٠١٨ من خلال حملة قومية للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي سي والأمراض غير السارية، وساهمت المبادرة في إعفاء الدولة من تحمل تكلفة علاج فيروس سي ومضاعفاته والتي تصل سنوياََ إلى ما يقرب من ٦٥ مليار جنيه من خلال الكشف المبكر عن المرض وعلاجه.

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