169 مليون جنيه مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة %86.6 من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، خلال البورصة الأسبوع الماضي بينما استحوذ الأجانب على نسبة %7.6 والعرب على %5.9 وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 280.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 169.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجلت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع جماعي لمؤشراتها تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 16745.54 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 36.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، ليغلق عند مستوى 1.092 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 2962.04 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 4497.03 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 20026.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3745.36 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.864 مليار ورقة منفذة على 379 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.260 مليار ورقة منفذة على 374 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 76.71% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 23.29%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.