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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اِعرف بلدك .. ثقافة الجيزة في أروقة التاريخ بـ قصر محمد علي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظمت مكتبة الدقي الثقافية التابعة لفرع ثقافة الجيزة، رحلة ثقافية إلى قصر الأمير محمد علي بالمنيل؛ بمصاحبة رواد المكتبة ومشاركة مجموعة من الأطفال ذوي الهمم، ضمن المبادرة التوعوية "اعرف بلدك" بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

بدأت الفعاليات بعرض فني للتنورة التراثية للفنان سيد المصري، أعقبه مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى على المتسابقين بمشاركة محمد واكد، ثم ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن أشهر الأماكن التاريخية في مصر من خلال الرسم والتلوين بإشراف سيمون منير وآمال أحمد،  مع ورشة رسم على الأوجه والأيدي نفذتها زينب صديق،  كما تفاعل الحضور مع عرض عرائس الماسكات وحكاوي الأراجوز.

تضمنت الرحلة جولة ميدانية بمصاحبة المرشد الثقافي بقصر محمد علي، داخل ساحات وحدائق ومباني القصر،  الذي يعد من أجمل وأهم المتاحف التاريخية في مصر، ويعبر عن فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث وينفرد بتصميمه المعماري الرائع، المبني على طراز إسلامي حديث مقتبس من المدارس الفنية الفارسية والمملوكية، وتفقد الرواد سراي الاستقبال، وبرج الساعة، والسبيل، والمسجد، ومتحف الصيد، وسراي الإقامة، وسراي العرش، والمتحف الخاص، والقاعة الذهبية.

جاءت الفعاليات بحضور د. نهى نبيل مدير عام فرع ثقافة الجيزة، د. آمال صديق مدير قصر متحف محمد علي، د.اليا الجوهري مدير عام إدارة التوعية الأثرية بالقاهرة التاريخية، د. هبة عبد العزيز مسئول التواصل المجتمعي بإدارة القاهرة التاريخية، ومدير مكتبة الدقي الثقافية.

تأتي الرحلة التي نظمت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بهدف تأصيل قيم الهوية الوطنية، وتزويد الرواد بالمعلومات التاريخية المرتبطة بالأماكن الأثرية من خلال جولات ميدانية داخل أروقة المزارات التاريخية، وتعميق الصلة بين الأطفال والأثر، من خلال ورش العمل والفعاليات الثقافية والفنية المُقامة ضمن برنامج الرحلة.

مكتبة الدقي الثقافية ثقافة الجيزة رحلة ثقافية إلى قصر محمد علي بالمنيل اعرف بلدك

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