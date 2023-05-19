محافظة بني سويف: إعادة بناء معرض شباب مصر ليستوعب كافة المتضررين

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة" اجتماعا مع مسؤولى شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير والحماية المدنية، في حضور هاني الجيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف

وخلال اللقاء إطلع السكرتير العام المساعد ، على الإجراءات والخطوات الجاري تنفيذها في أعمال تأهيل المعرض وإعادة بنائه ، والذي تقوم بها شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير ، تنفيذاُ للتوجيهات الرئاسية بإعادة إنشاء المعرض لوضع أفضل مما كان عليه في السابق ، وذلك تحت إشراف المحافظة.

وعقب اللقاء تفقد السكرتير العام المساعد ، موقع المعرض، للوقوف على مستحدات الموقف ومتابعة أعمال الإنشاءات التي تتواصل على مدار الساعة ، تمهيداً للبدء في إعادة البناء وفق لتصميم يستوعب كافة المتضررين وبالشكل الفني والتخطيط الهندسي الذي يتناسب مع طبيعة نوعية الأنشطة التجارية ، مع تطبيق وتوافر كافة اشتراطات الامن والسلامة المهنية ومنظومة الحماية المدنية.