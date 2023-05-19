مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 0-0 في دوري أبطال إفريقيا

يبحث الملايين من عشاق المارد الأحمر عن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا، إذ يستضيف استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بث مباشر الأهلي والترجي اليوم

وقبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي بث مباشر أمام الترجي ، فقد حصد الأحمر فوزا ثمينا في الذهاب، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالي والـ16 في تاريخه.

وتمكن الأحمر من الفوز على الترجي في مباراة الذهاب بثنائية أحرزها كلا من بيرسي تاو، ومحمود عبدالمنعم كهربا.

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موعد مباراة الأهلي والترجي بتوقيت القاهرة

ويهتم الملايين من عشاق الأهلي بموعد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر التونسي والتي تنطق اليوم فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الأهلي

مباراة الأهلي والترجي اليوم مباشر

وتنقل القنوات المختصة مباراة الأهلي والترجي اليوم مباشر ، وذلك مساء اليوم على عدة قنوات أبرزها قناة تايم سبورتس Time sports عبر التردد الأرضي.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل النادي الأهلي أمام الترجي علي لطفي في حراسة المرمي ، ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومحمد هاني ومحمود متولي في خط الدفاع ، ومروان عطية وديانج وقندوسي في خط الوسط ، ووكهربا وبيرسي تاو وعبدالقادر في الهجوم.

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم بدون تقطيع

وتنطلق أحداث المباراة اليوم وتنقلها مجموعة قنوات be in sports عبر قنواتها المشفرة، نظرا لأنها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتوفر القناة وكذلك القنوات الأخرى بث مباشر مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم بدون تقطيع، حيث يمكن للملايين من عشاق الأحمر مشاهدة المباراة.

الأهلي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم

وهناك قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والترجي اليوم فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي قناة تايم سبورتس Time Sports الأرضية ويمكن ضبطها كما يلي :

فصل الريسيفر الهوائي لتشغيل القنوات الأرضية

توصيل إريال استقبال أرضي في التلفزيون بشكل صحيح

إذ لم تجد القناة اضغط على إعداد وعمل توليف إعداد القناة من ريموت التحكم.

ثم سجل التردد UHF 32 والضغط على زر ok وانظر ليتم تشغيلها واستمتع بمشاهدة المباراة.

معلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

يقوم الليبي الشهير محمد بركات بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والترجي بث مباشر التونسي وذلك عبر قناة بي إن سبورتس.

جماهير الأهلي

و يشهد لقاء اليوم غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة، بينما شارك علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة.

حكم مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

وعن تحكيم مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم ، فتم إسناده إلى الموريتاني بيدا دحاني، حكم ساحة، ويعاونه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.