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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الصحفيين عن كلمة السيسي بالقمة العربية: خارطة طريق لإنقاذ البشرية

الزعيمان السيسي وبن
الزعيمان السيسي وبن سلمان

أكدت جبهة شباب الصحفيين، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية في دورتها ال 32 بجدة بالسعودية قوية وتاريخية وتتسم بالشفافية والصراحة وتعد خارطة طريق للعالم بأكمله لإنقاذ البشرية.

وشددت الجبهة على إن الكلمة حملت عدة رسائل كشفت المخاطر التي يواجهها العالم وعكست بكل صدق واخلاص رؤية مصر وسياستها الخارجية تجاة التعامل مع أزمات المنطقة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: لقد أرست مصر السيسي أبرز مقومات الحق والخير والعدل وحرص القيادة السياسية الحكيمة على إرساء مبدأ السلام وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار لكل شعوب المنطقة.

وأضاف طوالة، أن هذه القمة كشفت دور مصر الريادي في السعي إلى إنهاء الحروب والصراعات من أجل توفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش على كوكب الأرض.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن رسائل الرئيس في هذه القمة نابعة من إيمانه الشديد بتفعيل وإعلاء قيم العمل العربي المشترك والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها وتوحيد الصفوف والجهود لتحقيق الهدف المنشود.

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