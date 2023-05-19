أبو الغيط: تشكيل لجنة من خمس دول خاصة بسوريا

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، إنه ينبغي الإعتراف أن غالبية المشكلات العربية والأزمات كانت تعالج على مدار العشرة اعوام الماضية أو أكثر خارج الإطار العربي.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته اليوم بمؤتمر مع وزير الخارجية السعودي،ة: “مع ذلك يلاحظ ان قرارات القمة العربية اليوم شملت تشكيل لجنة من خمس دول خاصة بسوريا ولجنة أخري خاصة بالسودان وهناك تفاعل من الجامعة العربية مع الأزمة الليبية فى الإطار الدولى”.

وتابع ابو الغيط أن اللجنة المعنية بسوريا سوف تجتمع قريبا، بشكل عاجل، معقبا: “موضوع سوريا سوف يحظي بأولوية وهذا يتطلب بنقاش مع الحكومة السورية”.