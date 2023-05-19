مصرع سيدة واصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط الغربى

صرحت نيابة الفيوم بدفن جثمان سيدة لقيت مصرعها فى حادث انقلاب سيارتها الملاكى على طريق القاهرة أسيوط الغربى بنطاق محافظة الفيوم ، والذى أصيب فيه 4 اشخاص من اسرة واحدة باصابات متفرقة ، تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج ، تحت أشراف الدكتور محمد الدمرداش مدير عام المستشفى العام.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم ، قد تلقى اخطارا من هيئة الاسعاف المصرية بالحادث.

تبين من التحقيقات ان الحادث وقع نتيجة أنقلاب سيارة ملاكى على جانبى طريق القاهرة أسيوط الغربى بنطاق محافظة الفيوم .

أسفر الحادث عن مصرع سيدة تدعى سالمى سالم واصابة 4 بأصابات متفرقة من اسرة واحدة ، تم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

تم نقل جثمان المتوفاة الى مشرحة مستشفى طامية المركزى والمصابين الى مستشفى الفيوم العام للعلاج ، تحت اشراف الدكتور محمد الدمرداش مدير عام مستشفى الفيوم العام .

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل للنيابة العامة التى اصدرت قرارها المتقدم.