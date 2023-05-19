عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بمجابهة ظاهرة «الأوفر برايس»: يجب تشديد الرقابة على التجار

النائب ابراهيم نظير،
النائب ابراهيم نظير، عضو مجلس النواب

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة “ الأوفر برايس” من أهم الظواهر السلبية التي يجب مكافحتها بشكل سريع؛  لما تفرزه من أعباء مادية جسيمة علي المواطن أثناء شرائه للعديد من المنتجات وأبرزها السيارات والأجهزة الكهربائية.

تدخل سريع 

وطالب “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، بأهمية التدخل السريع للأجهزة الرقابية والجهات المعنية بهذا الملف من مؤسسات الدولة، من أجل حماية المواطن من جشع التجار وأشكال التلاعب والاحتيال التي يتعرض لها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، قائلا “ محتاجين مواجهة أي ممارسات تشكل ضغط وعبء علي المواطنين”.

و لفت عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلي وجود قصور شديد في خدمات ما بعد البيع التى من المفترض أن تقدمها الشركات والتجار للمستهلكين وفقا لمواد القانون، مما يعد إخلالا بحقوق المواطن من الحصول علي خدمات الصيانة وغيرها.

وتابع النائب : وعلى جانب أخر فالدولة تسعى جاهدة لتقليل الاستيراد بشكل عام من خلال عدة أشكال من أهمها توطين صناعة السيارات باعتبارها أحد الصناعات الاستراتيجية ذات المكاسب الاقتصادية الضخمة وأيضا دعم المواطن في الشراء بأسعار منخفضة.

حقيقة ظهور أوفر برايس 7000 جنيه على الأجهزة الكهربائية

سيات ارونا 2023 الكروس أوفر بـ 975 ألف جنيه

جاء ذلك بعد أن تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بشأن انتقال ظاهرة الأوفر برايس إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، وهو ما تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار.

وقال "محسب"، في طلبه، شهدت الفترة الماضية انتقال ظاهرة  "الأوفر برايس" إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، الأمر الذي تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار وهو ما أكدته شعبة الأجهزة الكهربائية، موضحا أن ظاهرة "الأوفر برايس" تعني تطبيق زيادة غير رسمية على سعر السلع، يقرره الموزعون مقابل البيع، لتسليم السلعة للعميل بشكل فوري بدلا من الانتظار في قوائم التوكيل لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.

أشار عضو مجلس النواب، إلى انتشار ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات على نطاق واسع، وهو ما تسبب أيضا في ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق، ويفوق السعر العادل للسلعة، حيث وصل سعر السيارات المتوسطة والاقتصادية إلى 700 ألف جنيه، والمواطن لم يعد يحتمل المزيد، ولا يجب أن تتركه أجهزة الدولة فريسة لجشع وطمع التجار والموزعين ، وهو ما يتطلب تدخل سريع من الدولة لمواجهة هذه الممارسات التى يدفع ثمنها المواطن البسيط.

السيارات الاوفر برايس السلع المستوردة أسعار السيارات مجلس النواب الأجهزة الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

خلصت| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار في السوق السوداء

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

موضوعات متعلقة

برلماني: " الأوفر برايس" تجارة غير مشروعة .. ويجب مراقبة موزعى السيارات

أخبار السيارات.. كيا سبورتاج الأكثر استيرادا من الخارج وأسعار نيسان سنترا 2023

ترشيحاتنا

أول تعليق من حسين الشحات بعد تألقه أمام الترجي

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف وملء الفراغات

رسمياً.. شاب مصري يشارك في بطولة الكيك بوكسينج المقامة بإيطاليا

القمة العربية.. حضور قوي لمصر وإشادة بكلمة الرئيس السيسي

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16

سرقة سيارة كشفت العصابة.. حبس المتهمين بالاتجار في العملة بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

فى ذكري وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام

يحصد ملايين المشاهدات.. مقطع فيديو لشركة طيران تزن عملائها.. أعرف القصة

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ