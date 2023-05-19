برلماني يطالب بمجابهة ظاهرة «الأوفر برايس»: يجب تشديد الرقابة على التجار

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة “ الأوفر برايس” من أهم الظواهر السلبية التي يجب مكافحتها بشكل سريع؛ لما تفرزه من أعباء مادية جسيمة علي المواطن أثناء شرائه للعديد من المنتجات وأبرزها السيارات والأجهزة الكهربائية.

تدخل سريع

وطالب “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، بأهمية التدخل السريع للأجهزة الرقابية والجهات المعنية بهذا الملف من مؤسسات الدولة، من أجل حماية المواطن من جشع التجار وأشكال التلاعب والاحتيال التي يتعرض لها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، قائلا “ محتاجين مواجهة أي ممارسات تشكل ضغط وعبء علي المواطنين”.

و لفت عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلي وجود قصور شديد في خدمات ما بعد البيع التى من المفترض أن تقدمها الشركات والتجار للمستهلكين وفقا لمواد القانون، مما يعد إخلالا بحقوق المواطن من الحصول علي خدمات الصيانة وغيرها.

وتابع النائب : وعلى جانب أخر فالدولة تسعى جاهدة لتقليل الاستيراد بشكل عام من خلال عدة أشكال من أهمها توطين صناعة السيارات باعتبارها أحد الصناعات الاستراتيجية ذات المكاسب الاقتصادية الضخمة وأيضا دعم المواطن في الشراء بأسعار منخفضة.

جاء ذلك بعد أن تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بشأن انتقال ظاهرة الأوفر برايس إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، وهو ما تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار.

وقال "محسب"، في طلبه، شهدت الفترة الماضية انتقال ظاهرة "الأوفر برايس" إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، الأمر الذي تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار وهو ما أكدته شعبة الأجهزة الكهربائية، موضحا أن ظاهرة "الأوفر برايس" تعني تطبيق زيادة غير رسمية على سعر السلع، يقرره الموزعون مقابل البيع، لتسليم السلعة للعميل بشكل فوري بدلا من الانتظار في قوائم التوكيل لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.

أشار عضو مجلس النواب، إلى انتشار ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات على نطاق واسع، وهو ما تسبب أيضا في ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق، ويفوق السعر العادل للسلعة، حيث وصل سعر السيارات المتوسطة والاقتصادية إلى 700 ألف جنيه، والمواطن لم يعد يحتمل المزيد، ولا يجب أن تتركه أجهزة الدولة فريسة لجشع وطمع التجار والموزعين ، وهو ما يتطلب تدخل سريع من الدولة لمواجهة هذه الممارسات التى يدفع ثمنها المواطن البسيط.