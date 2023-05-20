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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لو شعرك بيقع.. فيتامينات تساعد على تقويته

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن عزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،فيتامينات ضرورية لتقوية الشعر.

فيتامينات ضرورية لتقوية الشعر ما يلي :-

. فيتامين A حيث يعدّ من مجموعة مضادات الأكسدة، التي تقوّي بصيلات الشعر، ويمكنك الحصول عليه من الأسماك، واللحوم، والبيض، والمشمش.

. فيتامين C الذي يعدّ من مضادات الأكسدة أيضاً، حيث يساعد على الحفاظ قوة وكثافة الشعر، ويمكنك الحصول عليه من الحمضيات، والكيوي، والأناناس، والسبانخ.

·فيتامين E ويعدّ من مضاداة الأكسدة القوية، حيث يحمي فروة الرأس من القشرة، والشعر من التقصّف، ويمكنك الحصول عليه من المكسّرات، والحبوب الكاملة، وأوراق الخضروات الخضراء.

. البيوتين يعد من الفيتامينات المهمة جداً للشعر فهو يعمل على وقف تساقط الشعر، ومنع تجعّده، ويمكنك الحصول عليه من الأرز، والحبوب الكاملة كالشوفان.

·فيتامين B3 الذي يقوي الدورة الدموية وبذلك يساعد في تغذية الشعر، ومنع تساقطه، ويمكنك الحصول عليه من اللحوم، والأسماك، والدواجن.

· فيتامين B5 الذي يساعد في منع ظهور الشيب، ووقف تساقط الشعر، ومصادره صفار البيض، والخيار، واللحوم، ومنتجات الألبان.

فيتامينات تقوية الشعر تقوية الشعر بصيلات الشعر تساقط الشعر تغذية الشعر وقف تساقط الشعر

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