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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر تسجّل السمسمية فى اليونسكو تراثًا غير مادي .. تفاصيل

صدى البلد

قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة، إن إدراج ملفات مصر على قوائم اليونسكو يعد أحد وظائف وزارة الثقافة، في إثبات حق مصر فى تراثها، معقبة: “تراثنا جزء من هويتنا ومن البلد، ولا أحد يستطيع أخذه طالما نمارسه”.

وأضافت "إمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن مصر بلد عظمي فى التراث، موضحة أن مصر تصنف دولة عظمي فى التراث، حيث تم تسجيل حتي الآن منذ عام 2016 مصر نشطت جدا فى تلك الإتفاقية، وتم تسجيل 7  عناصر على قوائم التراث، أشهرها السيرة الهلالية والأراجوز والنسيج اليدوي فى صعيد مصر.

وتابعت  مستشار التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة، أنه تم تسجيل أيضا الخط العربي، لافتة إلى أن هذا العام يتم محاولة تسجيل النقش على المعادن وعلى النحاس والفضة والذهب، وتم التقدم لملف تسجيل السمسمية فى اليونسكو كتراث غير مادي.

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