التعليم تعلن نتيجة المسابقة الدينية البحثية الكبرى

اعتمد الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج نتيجة الموسم الرابع من المسابقة الدينية البحثية الكبرى ، والتي أجرتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد بلغ عدد المتسابقين هذا العام ١٣٤٧٦٩ متسابقا.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لترسيخ الهوية الدينية وتعزيز القيم الإيجابية في نفوس الطلاب، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما اعتمد الدكتور أكرم حسن نتيجة الموسم الرابع من مسابقة الثقافة المسيحية والتي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقد بلغ عدد المتسابقين هذا العام ٤٩٩٤٢ متسابقا.

وفازت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بجائزة أكثر المديريات فوزا، وإدارة مصر القديمة، بجائزة أكثر الإدارات فوزا، وإدارة حدائق القبة التعليمية بجائزة أكثر الإدارات مشاركة.

ومن المقرر أن توزع الجوائز على الفائزين خلال احتفالية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية.



وجدير بالذكر أن المسابقة الدينية البحثية الكبرى تم الإعلان عنها فى شهر نوفمبر الماضى، كما أنها تستهدف جميع أطراف العملية التعليمية، حيث شملت القيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين، والاخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية .

كما تمت التصفيات الأولى للأبحاث المقدمة على مستوى الإدارات التعليمية، وتمت التصفيات الثانية للأبحاث على مستوى المديريات التعليمية وتم تصعيد أفضل خمسة أبحاث فى كل مرحلة.