1,3 كيلو حشيش.. حبس شخص لحيازته مخدرات بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 13 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 1,300 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول، بقصد الاتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعُثر بحوزته على (عدد 13 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 1,300 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.