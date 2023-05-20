الفيس بوك فضحهم.. حبس المتهمين بسرقة حديد سور كوبري بالمقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حديد من أسوار كوبري بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة حديد من أسوار كوبري بالمقطم وضبط الجناة، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

رصد رجال الأمن تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بسرقة سور حديدى بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المقطم وفرارهم هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص مقيمين بالقاهرة ، تم إستهدافهم وضبطهم ، وبحوزتهم جزء من السور الحديدى والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفو بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية .