الرئيس السيسي يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، المدينة المنورة اليوم الجمعة، بعد أن زار المسجد النبوي وأدَّى الصلاة فيه.



وكان في وداع الرئيس السيسي بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد بن فيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ونائب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء يوسف الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وكان قد غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مدينة جدة السعودية عقب حضوره فعاليات القمة العربية الـ 32 في مدينة جدة.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لأول مرة بالرئيس السوري بشار الأسد في مقر انعقاد القمة العربية بجدة.