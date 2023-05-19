روسيا تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول مع مصر

تعتزم وزارة الخارجية الروسية جهودا لإلغاء تأشيرات الدخول مع عدد من بلدان العالم الإسلامي، وكذلك مع بلدان إفريقية، وأفاد بذلك نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على هامش منتدى "روسيا – العالم الإسلامي" الذي ينعقد حاليا في مدينة قازان الروسية.

وقال ميخائيل بوغدانوف :"إن الجهود في هذا المسار مستمرة. ونحن نعتزم بشكل عام التخلي عن نظام منح تأشيرات الدخول لأن هذا الأمر مهم جدا للسياحة ورجال الأعمال".

وأشار بوغدانوف أن هناك قيمة خاصة تشكلها روسيا لبلدان العالم الإسلامي والدول العربية والإفريقية، مضيفا:" نبذل جهودا مماثلة تجاه البلدان الأسيوية التي قد تصبح مستقبلا مسارات ممتازة للسياحة وقطاع الأعمال. وبينها ماليزيا وإندونيسيا".

وأضاف قائلا:" فيما يتعلق بالبلدان الخليجية والعربية فإننا نعطي أفضلية للدول التي تتعاون معنا تقليديا في العديد من المسائل، وهي بالدرجة الأولى مصر والعراق وسوريا.