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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية العلوم جامعة القاهرة تنظم معرضا خيريا للملابس.. اعرف مواعيده

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية العلوم جامعة القاهرة، المعرض الخيري للملابس للعام الجامعي 2022-2023، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد الكلية.

ويقام المعرض الخيري للملابس للعام الجامعي 2022-2023، يوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، في قاعة متحف ،الجيولوجيا بجوار مبني إدارة شئون الطلاب.

وتقام عدة معارض ملابس للطلاب مجانًا أو بأسعار رمزية، في إطار حرص الجامعة وجميع كلياتها على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير بعض الملابس التي يحتاج إليها الطلاب مجانا وبأسعار رمزية.

جامعة القاهرة

عقد مجلس إدارة مركز اللغات والترجمة، بجامعة القاهرة، اجتماعا، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمركز، والأنشطة، وبرامج التدريب علي مهارات تعلم اللغات والتي يتم تقديمها للطلاب والخريجين.

وخلال اجتماع المجلس، وجه الدكتور محمد الخشت بالتوسع في تقديم خدمات المركز ودوراته التدريبية للغات المختلفة والتحول الرقمي، واستحداث دورات تدريبية جديدة في مجال تعليم اللغات لتأهيل الطلاب ورفع مستوياتهم في اللغات تحدثا وكتابة.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة أمنية الفقي مديرة المركز، تقريرًا حول إنجازات المركز وأنشطته، ومنها عقد بروتوكولات تعاون جديدة، مما أدى إلى زيادة أعداد الدارسين بفرعي المركز سواء بحرم جامعة القاهرة أو بفرع الجامعة بالشيخ زايد.

جامعة القاهرة كلية العلوم جامعة القاهرة المعرض الخيري للملابس متحف الجيولوجيا بجوار مبني ادارة شئون الطلاب معارض ملابس للطلاب

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