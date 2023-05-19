بعد زيارته لجدة..الرئيس الأوكراني يوجه رسالة لولى العهد السعودى بن سلمان..ما فحواها؟

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى عن زيارته للمملكة العربية السعودية، وقال الرئيس الأوكرانى:"يوم مهم آخر لأوكرانيا،بعد حضور قمة الجامعة العربية، بالأضافة إلي الاجتماعات الثنائية بين السعودية ، الكويت ، الإمارات ، عمان ، العراق".

واضاف الرئيس الأوكراني عبر تويتر :" ممتنًا لولي العهد، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود لدعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، شاكرين لكل من يدعم نحن نتقدم".

وكان قد غادر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الجمعة، مدينة جدة الساحلية، وذلك بعد حضور القمة العربية.

وكان في وداع الرئيس الأوكراني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا، محمد بن سليمان الجبرين، ومندوب عن المراسم الملكية.

وكان قد التقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم الجمعة، فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.

جاء ذلك على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.