مصطفى كامل السيد: التمثيل الواسع للقوى السياسية في المجتمع أمر مهم

‏قال الدكتور مصطفى كامل السيد مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني، إن من المفيد معرفة أن السياسة في النهاية تتعلق باحتياجات المواطنين وبالتالي إذا كنا نتحدث عن نظام مناسب للانتخابات في مجلس النواب هو امر جيد.

وتابع مصطفى كامل خلال لقائه في برنامج “بصراحة”، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من المهم أن يسمح القانون بتمثيل اكبر عدد من القوى السياسية والتمثيل الواسع للقوى السياسية في المجتمع امر غاية في الأهمية.

المحاور الفرعية

أضاف ان بالنظر إلى كل محور فرعي في الحوار الوطني نجد أن أول محور فرعي سنبدأ فيه النقاش فيه هو محور مباشرة الحقوق السياسية و أهم القضايا التي سنناقشها هو النظام الانتخابي لمجلس النواب.