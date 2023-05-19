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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز سيد سمرة برئاسة نادي أصحاب الجياد بالإسكندرية

صدى البلد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي أصحاب الجياد برئاسة المستشار أحمد إبراهيم عبد الغني قمبر، نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، حيث فاز سيد سمرة برئاسة النادي بعد منافسة شرسة مع الدكتور سمير عبدالحميد.


وأسفرت الانتخابات عن فوز مدحت أبوحلاوة بمنصب نائب الرئيس، ووليد منير بمنصب أمين الصندوق.

وفاز بمقعد العضوية فوق السن كل من أحمد إمام، طارق شحاتة، عادل فهمي، عادل أبو شادي، عبد العزيز صبري، وليد الكناني.

وفاز بالعضوية تحت السن أحمد أبو القاسم، أحمد كمال، محمود مجدي يوسف.

وتقدم المستشار أحمد قمبر بالشكر للجنة القضائية المعاونة ولجميع العاملين بالشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف على جهودهم لانجاح العملية الانتخابية، والتي سادها الهدوء والانضباط.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن العملية الانتخابية تمت بنزاهة وحيادية وشفافية كاملة تحت إشراف قضائي كامل.

وقد انطلقت صباح اليوم انتخابات نادي أصحاب الجياد السكندري العريق، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال الفترة المقبلة بعد فترة من الأزمات والدعاوى والطعون، والتي أدت إلى حل المجلس السابق برئاسة الدكتور سمير عبدالحميد، بعد حكم القضاء الإداري.

وأجريت الانتخابات في 50 لجنة، ومن لهم حق التصويت في الانتخابات 50 ألفًا و377 عضوًا، حيث جهزت اللجنة الثلاثية الأماكن المخصصة للناخبين وبذلت أقصى جهد برئاسة اللواء محمود بسيوني لتذليل العقبات على الناخبين.

الاسكندرية الشباب والرياضة نادي اصحاب الجياد انتخابات نادي أصحاب الجياد وكيل وزارة الشباب والرياضة

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