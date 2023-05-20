كاتب صحفي: تقارب كبير في رؤية مصر والسعودية لحل القضايا العربية

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن التقارب بين مصر والسعودية واضح ومستمر ودائم وثابت.

وأضاف الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك تقارب كبير بين توجه ورؤية مصر والسعودية لحل القضايا العربية في إطار المحيط العربي بعيدا عن أي تدخلات أجنبية في المنطقة".

وأشار الكاتب الصحفي إسلام عفيفي: "التقارب بين مصر والسعودية يؤدي إلى التنسيق وتبادل وجهات النظر وحل الملفات والأزمات العربية العالقة".



وأكد: "هناك توافق بين مصر والسعودية على أن يظل البحر الأحمر بحيرة عربية آمنة مستقرة"، متابعا: "التحركات الثنائية في تأمين البحر الأحمر بين البلدين واضح تمام".

