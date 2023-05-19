اجتماع لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالصحفيين الاثنين المقبل

تعقد لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين أولى اجتماعاتها مع الاعضاء عصر الإثنين المقبل.

ووجهت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين الدعوة للزملاء الصحفيين للاجتماع والمشاركة في أعمال اللجنة وأنشطتها والمقترحات المقدمة من الزملاء لتطوير عمل اللجنة، وذلك يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023، الساعة الخامسة عصراً بقاعة اللجان بالدور الثالث.



وكانت قد أجرت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، استطلاع رأى لاعضاء الجمعية العمومية حول مشروع العلاج والخدمات المتاحة من أجل تطوير المشروع .