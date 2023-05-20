أحمد موسى: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة.. مدحت العدل يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



أحمد موسى: القمة العربية في جدة شهدت مفاجأتين.. فيديو

قال الإعلامى احمد موسى، إن القمة العربية في جدة حملت مفاجأتين، أولهما مشاركة الرئيس السورى بشار الأسد بعد غياب 12 عاما.



مقدرات الدولة .. هل رؤية الأثار حرام باعتبارها أصناما؟.. المفتي يرد

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التراث الإنساني من الوسائل الضرورية لمعرفة تاريخ وإنجازات العصور، لافتا إلى أن التراث أثر بشكل كبير على العلوم والصناعة والعمارة والفنون.



ضياء رشوان يكشف آخر مستجدات الحوار الوطني.. تفاصيل

كشف الإعلامي ضياء رشوان، آخر مستجدات الحوار الوطني الذي انطلقت جلساته على مدار أيام الأحد والثلاثاء والخميس الماضيين، قائلا: إن فى يوم الأحد تم مناقشة المحور السياسي الذي سلط الضوء على 8 موضوعات.



طليقة عريس من يُؤتمن على العرض: كانت جوازة سودة

قالت وردة بدوي، طليقة العريس صاحب تريند «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»، إن شبكتها من طليقها كانت ألفين ونصف فقط وتم بيعها خلال فترة زواجنا.



مستشار وزير التموين الأسبق: نحتاج 20 مليون طن قمح سنويا

أكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن الفلاح والمزارع يورد للدولة 4 مليون طن من القمح، وباقي المحصول يتواجد في الأسواق، ونستورد 12 مليون طن قمح من الخارج، مشددًا على أن استيراد القمح من الخارج عبء على الميزانية المصرية ونحتاج لوجود مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية.



إبراهيم عيسى: حضور رئيس أوكرانيا من اللقطات المهمة بالقمة العربية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن القمة العربية التي شهدنا اليوم في جدة شهدت ظهور للرئيس السوري بشار الأسد بعد استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، منوهًا بأنه من اللقطات المهمة وجود زيلنسكي وكلمته في قمة جدة.



بعد انفعاله .. أبو الغيط لـ أحمد موسى : فوّت يا أستاذ

قال الإعلامي أحمد موسى، نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية وكنا نطالب دوما بعودة سوريا للجامعة العربية.



قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

أثنى الإعلامي أحمد موسى، على أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، في المؤتمر الصحفي في ختام القمة الـ 32 لجامعة الدول العربية.



مدحت العدل يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك ورأيه في مرتضى منصور

قال السيناريست والكاتب مدحت العدل، إنه ليس متعصبا إلا عند تشجيعه نادي الزمالك فقط، متابعا نعم قلت منذ عام ونصف إنني أريد الترشح لرئاسة نادي الزمالك، قلت هذا عندما أقالوا مرتضى منصور وشعرت وقتها بالخوف على النادي، وقلت بالحرف.. لو لم يعد مرتضي منصور للزمالك سأرشح نفسي.



لا أتفق مع هذا السؤال |أبو الغيط يحرج صحفية في قمة جدة

وجهت صحفية ، سؤالا لوزير الخارجية السعودية، سؤالا حول ضغط الإملاءات الخارجية علي بعض الدول.



أول تعليق من الخارجية السعودية على حضور زيلينسكي قمة جدة

كشف الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، تطورات الأزمة الأوكرانية، معلقا على كلمة الرئيس الأوكراني زيلينسكي في جامعة الدول العربية في قمة جدة .

