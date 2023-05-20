بركات يوجه رسالة خاصة لكولر بعد تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

وصف محمد بركات نجم الأهلي السابق، مارسيل كولر مدرب الأهلي بـ المعلم بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي هذا الموسم.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر مدرب معلم، اللي قاله في المؤتمرات الصحفية هو اللي بينفذه"

أضاف: "كولر دفع بتشكيل الأهلي الأساسي ولاعيبة الأهلي حست إن ده ماتش حياة أو موت رغم الفوز في رادس بثلاثية"

واختتم: "النهائي هو الأهم في الوقت الحالي، والنهائي سيكون أصعب"

وتأهل فريق النادى الأهلى إلى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل رسمى، لمواجهة الفائز من مباراة الوداد المغربىوصن داونز الجنوب افريقي غدًا السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقياالموسم الجاري.

وحدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف» 4 يونيو القادم موعدًا لمباراة الذهاب فى نهائى بطولة دورى الأبطال، ويوم11 من نفس الشهر موعدًا لمباراة الاياب، على أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراتى النهائى على الهواء مباشرًا.