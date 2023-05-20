خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

حقق فريق الكرة بتأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي

فيسبوك: "#رأيكم :من هو نجم مباراة اليوم

بين الأهلي والترجي التونسي؟".

وتأهل فريق النادى الأهلى إلى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل رسمى، لمواجهة الفائز من مباراة الوداد المغربىوصن داونز الجنوب افريقي غدًا السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقياالموسم الجاري.





وحدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف» 4 يونيو القادم موعدًا لمباراة الذهاب فى نهائى بطولة دورى الأبطال، ويوم11 من نفس الشهر موعدًا لمباراة الاياب، على أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراتى النهائى على الهواء مباشرًا.