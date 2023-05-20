ضياء السيد يتغنى بـ كولر بعد وصول الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

تغنى ضياء السيد نجم الأهلي السابق، بـ مارسيل كولر مدرب الأهلي بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إنذار معلول انهاردة غير مستحق، لكن كولر وصل رسالة بإن المباراة مهمة، بعدم إراحة أي لاعب كل لاعب تحمل مسؤولياته مع كولر".



وأضاف: "الأهلي فاز على الترجي برباعية نظيفة وهذه نتيجة كبيرة، والأهم تحول الأهلي دفاعيا مع مارسيل كولر، فضلا عن استخدامه لجميع اللاعبين، فهو يستخدم 20 أو 21 لاعبا عكس العمل مع 15 لاعبا فقط ".



واختتم: "مارسيل كولر يعلم جيدا ضغط المباريات بالنسبة مع الأهلي ويستخدم سياسة التدوير بشكل مثالي".

ملخص مباراة الاهلي والترجي

تغلب النادي الأهلي على نظيره فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة ليتأهل إلي نهائي دوري الأبطال .

أحرز هدف النادي الأهلي الوحيد في شباك الترجي حسين الشحات في الدقيقة 22.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة فى رادس.

