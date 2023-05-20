شوبير بعد الفوز على الترجي: عفوا هذا زمن الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير على تأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وكتب شوبير :" "عفوََا هذا زمن الأهلي"💪🤫.. مقدمة تاريخية بعد صعود المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

وتأهل فريق النادى الأهلى إلى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل رسمى، لمواجهة الفائز من مباراة الوداد المغربىوصن داونز الجنوب افريقي غدًا السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقياالموسم الجاري.



وحدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف» 4 يونيو القادم موعدًا لمباراة الذهاب فى نهائى بطولة دورى الأبطال، ويوم11 من نفس الشهر موعدًا لمباراة الاياب، على أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراتى النهائى على الهواءمباشرًا.