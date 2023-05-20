كبير الأثريين: التنقيب غير الشرعي موجود بكثافة رغم تجريمه

أكد الدكتور مجدي شاكر؛ كبير الأثريين بوزارة الأثار؛ أنه رغم وجود قوانين مشددة لحماية الآثار الا أن التنقيب الغير شرعي موجود بكثافة.



وأضاف كبير الأثريين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن القانون كان يسمح بتجارة الأثار وقسمتها حتى عام 1983، مشيرا إلى أن القانون كان يمنح الفرصة للسرقات المشروعة.

وتابع الدكتور مجدي شاكر؛ كبير الأثريين بوزارة الأثار، أن "القانون لم يجرم سرقة الأثار سوى بتعديل القانون عام 1983 ولكن القانون حتى الأن ظل يعطي عقوبة ليست كبيرة؛ العقوبة سجن مشدد وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه وهو مبلغ غير متناسب مع ما يحدث".

وأضاف الدكتور مجدي شاكر؛ كبير الأثريين بوزارة الأثار، أن : "الدراما مع الأسف وما تعرضه من التركيز على سرقة الأثار وأنها كنز؛ وهناك مسلسلات لابد أن تحتوي على هذا الأمر ودائما يعرضون انسان يسرق ثم يحقق الثراء".



وأكمل الدكتور مجدي شاكر؛ كبير الأثريين بوزارة الأثار، أن : "نتابع جميعا الهجمة التي تتعرض لها الحضارة المصرية ويريدون سرقة جذورنا؛ ودراسة الاثار حتى الأن لم تقرر وزير التعليم وعد بتدريس الأثار ولكن هذا الأمر لم يحدث.

https://youtu.be/1pAdV-2QwXA

