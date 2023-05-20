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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد فوزه بالانتخابات.. سيد سمرة يوجه الشكر لأعضاء نادي أصحاب الجياد

سيد سمرة رئيسا لنادي
سيد سمرة رئيسا لنادي أصحاب الجياد

 توجه سيد سمرة الفائز بانتخابات نادي أصحاب الجياد، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية "أصحاب البيت" الأصيل للنادي عقب نجاحه في الانتخابات التي أجريت الجمعة وسط مشاركة حاشدة من أعضاء النادي.

وقال سمرة في تصريحات لصدى البلد "شكر من القلب لكل الزملاء والزميلات أعضاء الجمعيه العمومية بنادينا العريق الذي يستحق الكثير مننا جميعا.

وأضاف سمرة "دعمكم ومحبتكم وصداقتكم وصدقكم كان وسيظل تاجًا فوق رأسي،" مشيدا بالمظهر الحضاري الذي ظهرت به الانتخابات والتي لم تشهد أي مشكلات تذكر.

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وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي أصحاب الجياد برئاسة المستشار أحمد إبراهيم عبد الغني قمبر، نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، حيث فاز سيد سمرة برئاسة النادي بعد منافسة شرسة مع الدكتور سمير عبدالحميد.

وأسفرت الانتخابات عن فوز مدحت أبوحلاوة بمنصب نائب الرئيس، ووليد منير بمنصب أمين الصندوق.

وفاز بمقعد العضوية فوق السن كل من أحمد إمام، إسلام رشوان، طارق شحاتة، عادل فهمي، عادل أبو شادي، عبد العزيز صبري، وليد الكناني.

وفاز بالعضوية تحت السن أحمد أبو القاسم، أحمد كمال، محمود مجدي يوسف.

وأجريت الانتخابات في 50 لجنة، ومن لهم حق التصويت في الانتخابات 50 ألفًا و377 عضوًا، حيث جهزت اللجنة الثلاثية الأماكن المخصصة للناخبين وبذلت أقصى جهد برئاسة اللواء محمود بسيوني لتذليل العقبات على الناخبين

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