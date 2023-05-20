مروان عطية: الاستعداد الجيد وراء فوز الأهلي على الترجي

أبدي مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في ذهاب نصف النهائي، فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.
وقال عطية: حافظنا على تفوقنا خلال مباراة الذهاب أمام الترجي بثلاثة نظيفة، وحققنا الفوز في مباراة الإياب بهدف نظيف أمام فريق قوي وإن لم يكن في أفضل مستوياته، ولكن الأهلي دائمًا يستعد بقوة لجميع المباريات ويحضر بشكل جيد.
وأضاف لاعب الأهلي: لدينا مباراة كل ثلاثة أيام خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم وضعه في الحسابات خلال مباراة الترجي اليوم.
وأشار إلى أنه يحاول تقديم أقصى ما لديه بمساعدة زملائه داخل الملعب وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.
كما أكد عطية أن الكل سواسية في الأهلي ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والكل يمثل الفريق وله دور وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد.
واختتم لاعب الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سوف ينتظر طرف النهائي سواء كان الوداد أو صن داونز، وأن الفريق سوف يستعد بشكل جيد بغض النظر عن اسم الفريق الذي سيقابله.