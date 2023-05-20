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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان عطية: الاستعداد الجيد وراء فوز الأهلي على الترجي

صدى البلد

أبدي مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالتأهل إلى ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ‏مساء أمس على استاد القاهرة في ذهاب نصف النهائي، فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت ‏بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.‏

وقال عطية: حافظنا على تفوقنا خلال مباراة الذهاب أمام الترجي بثلاثة نظيفة، وحققنا الفوز ‏في مباراة الإياب بهدف نظيف أمام فريق قوي وإن لم يكن في أفضل مستوياته، ولكن الأهلي دائمًا يستعد ‏بقوة لجميع المباريات ويحضر بشكل جيد.‏

وأضاف لاعب الأهلي: لدينا مباراة كل ثلاثة أيام خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم وضعه في ‏الحسابات خلال مباراة الترجي اليوم.‏

وأشار إلى أنه يحاول تقديم أقصى ما لديه بمساعدة زملائه داخل الملعب وتنفيذ تعليمات ‏الجهاز الفني.‏

كما أكد عطية أن الكل سواسية في الأهلي ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والكل يمثل الفريق وله دور ‏وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد.‏

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سوف ينتظر طرف النهائي سواء كان الوداد أو ‏صن داونز، وأن الفريق سوف يستعد بشكل جيد بغض النظر عن اسم الفريق الذي سيقابله.‏

مروان عطية الترجي دوري ابطال افريقيا استاد القاهرة الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس لاعب الأهلي

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