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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سيدة تثير الجدل عبر التيك توك بحيلة لاكتشاف جودة ومذاق الأطعمة

صدى البلد

شاركت إحدى المتسوقات الذكية خدعتها البارعة في اختيار التوت الطازج من أي سوبر ماركت ، والذي وصفه كثيرون بأنه "رائع".

قدمت   ميريديث ، التي تستخدم  متجر ljnaptwon thrifts على TikTok ، نصيحة مفيدة مع عدد كبير من المتابعين في مقطع فيديو حصد 320 ألف إعجاب.


وأوضحت أن الحيلة هي قلب علبة التوت او أي نوع من الفاكهة  لمعرفة ما إذا كانت أي من الفاكهة تلتصق بالوسادة الماصة في أسفل الصندوق.

عندما تلتصق الفاكهة باللوحة ، فإنها بدأت بالفعل في التحلل - مما يعني أنه يجب عليك اختيار علبة أخرى.

ستضمن لك الحيلة الذكية اختيار أفضل أنواع التوت  والفاكهة في السوبر ماركت.

 

"اكتشفت أخيرًا أن هذا السر هو أنه يقلبها ويشتري أيًا منها لا يلتصق بأسفل الكرتون."

وظهرت في مقطع الفيديو  تحمل علبة من الفراولة والتوت مقلوبة ، مما يثبت أنها كانت كلها طازجة لأنها تتحرك بحرية في عبواتها.

شارك آخرون بعضًا من أفضل أسرارهم ، بما في ذلك شم رائحة الفاكهة للتأكد من أنها "حلوة" بدرجة كافية.
 

التوت الطازج اختيار التوت الطازج نصيحة مفيدة مقطع الفيديو رائحة الفاكهة

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