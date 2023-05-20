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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة فاعل خير بالعريش.. كيلو اللحمة بـ 150 جنية

رد مدير المجازر بالعريش
رد مدير المجازر بالعريش

تبرع  فاعل خير من أبناء محافظة شمال سيناء، بجزء كبير من ثمن عجل لتوزيعه على المواطنين بمدينة العريش،   بسعر ١٥٠ جنيها للكيلو، حيث  تتم عملية التوزيع اليوم السبت لدى  أحد محلات الجزارة "محلات أولاد صبيح"    لدعم غير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.  

مجزر العريش:

وقال  الدكتور، عمر عبد الفتاح مدير إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري شمال سيناء، على صفحته الشخصية،  أنه ستتم عملية ذبح العجل،  في مجزر العريش تحت اشراف أطباء المجزر، قبل توزيعه على المواطنين.  

أشار ، إلى أن اللحم بلدي طازج صغير، ردا على تساؤلات نشطاء الفيس بوك والمواطنين حول عمر العجل، ومدي صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، وهل تم الكشف عليها، ولماذا سعرها منخفض؟. 

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