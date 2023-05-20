هاني العجيزي: صن داونز ينافس الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قال هاني العجيري لاعب الأهلي السابق، أن فريق صن داونز سيكون منافس الأهلي في النهائي الإفريقي القادم.

وأضاف لاعب الأهلي السابق خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح :" صن داونز فريق قوي جدا ولديه عناصر جيدة يمتلك نظام فني عالي وشخصيتهم قوية جدا.

وتابع: فريق صن داونز استغل على نفسه ليكون منظومة قرية كما هو خاله الان من 4 سنين ماضية.

واختتم : وبالنسبة لمباراة الوداد وصن داونز فى نهائى بطولة دوري الأبطال ستكون خارج الإطار الفني، اعتقد سنشاهد مواجهة عنيفة ومن الممكن أن نرى أيضا مشادات وتعطيل للعب في أغلب الأوقات.