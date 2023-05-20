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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رامي رضوان: سمير غانم ضحكة مصر والوطن العربي وسيرته باقية بكل الخير

الإعلامي رامي رضوان
الإعلامي رامي رضوان

‏قال الإعلامي رامي رضوان في الذكرى الثانية لوفاة الفنان الراحل ملك الكوميديا سمير غانم إن سيرته باقية بكل الخير وأنه ضحكة مصر والوطن العربي ولما سيرته بتيجي بنبتسم وبنفتكر "افيهاته" على المسرح.

 

 وتابع رامي رضوان خلال برنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن شهادته مجروحة في سمير غانم لكنها شهادة الملايين في مصر والوطن العربي، وتربينا على أعماله و فوازير فطوطة والأفلام والمسرحيات والمسلسلات وأصبح جزء كبير من قاموسنا مبني على "افيهات" سمير غانم.

 

الفنان عادل امام

وأضاف رامي رضوان أن الكوميديا بتاعت سمير غانم كانت مدرسة مستقلة بذاتها في "الافيهات" والحركات وممكن سمير غانم يقول جملة عادية لكن توقعك من الضحك ولو أي حد تاني قالها مش هتضحك، وكان هناك في الأيام الماضية احتفال بالزعيم عادل امام بعيد ميلاده، وكان هناك هاشتاج  على Twitter للاحتفال به وأيضا كان هناك هاشتاج للأستاذ سمير غانم ولا مجال للمقارنات عندما تتحدث عن اتنين فنانين كبار بهذا الحجم والتاريخ.

سمير غانم رامي رضوان الفنان عادل إمام فطوطة المسرحيات

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