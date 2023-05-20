في موقف مهجور.. صيني يعيش داخل خيمة لمدة 200 يوم متواصل.. اعرف القصة؟

أثار رجل صيني يسمى لي يبلغ من العمر 29 عامًا الجدل بعد إعلانه أنه يعيش في خيمة داخل موقف سيارات مهجور لمدة 200 يوم وذلك رمزا لثقافة "الاستلقاء" الشعبية المتزايدة في الصين.

وأوضح الشاب أنه واصل أسلوب حياته المريح في الهواء الطلق، بين حطام موقف للسيارات مهجوروليس لديه أي خطط للانضمام إلى سباق الحياة في أي وقت قريب.

قام الشاب بخفض نفقاته اليومية إلى 1.5 دولار في اليوم ومواصلة أسلوب حياته في الهواء الطلق ، وذلك بين حطام موقف مهجور للسيارات يعيش به منذ 200 يوم وقد باع معظم ممتلكاته مقابل 57 دولارًا مؤكدا أن خيمته المستعملة هي أثمن ما يملكه ويعيش على تناول الأطعمة مثل المكرونة والزلابية والبطاطس والبيض.

قال : إنه تخلى عن الملاحقات غير المحققة في الحياة وأنه يستمتع بأسلوب حياته البسيط ويشعر بالراحة .

وقد زادت قصة لي الانتباه مرة أخرى إلى حركة الاستلقاء المتزايدة في الصين بين الشباب الذين يختارون العيش بالحد الأدنى من أجل البقاء، بدلاً من السعي وراء تحقيق بعض النجاحات المالية والمهنية.