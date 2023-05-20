بقيمة 375 مليون دولار .. بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة ستشمل راجمات الصواريخ هيمارس.

خطأ حسابي

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن إدارة بايدن ارتكبت خطأً حسابيًا في تقييم قيمة الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن، مما أدى إلى تحرير ما يقرب من 3 مليارات دولار إضافية من المساعدات.

ومن المرجح أن يخفف هذا المبلغ من حاجة الكونجرس لتمرير حزمة مساعدة إضافية قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر، بحسب ما قاله العديد من مسؤولي الكونجرس وإدارة بايدن.

وأثار الخطأ، الذي أطلع المشرعون وموظفو الكونجرس عليه الخميس، إحباط الجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة بمجلس النواب، إذ يعتقدون أنه قلل من مقدار الدعم الأمريكي لأوكرانيا للتجهيز للقيام بالهجوم المضاد.