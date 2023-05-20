رسمياً.. شاب مصري يشارك في بطولة الكيك بوكسينج المقامة بإيطاليا

يستعد البطل المصري المعروف بـ مايكل بروسلي، للمشاركة رسميا في البطولة الدولية لرياضة الكيك بوكسينج (FIGHT 1) والتي تقام بالعاصمة الإيطالية روما، الشهر القادم.

وفاز مايكل بروسلي، الذي يلعب Kickboxing، بعد المنافسة الشرسة والأداء المميز في النهائي وحصل البطل المصري على بطولة الكيك بوكسينج بي بطل إيطاليا سنه 2023.

وكان مايكل بروسلي، قال في مداخلة تلفزيونية، قبل البطولة، أنه يحلم بالفوز ببطولة هذا العام رافعا اسم مصر عاليا أمام لاعبي العالم، وقد قدم أداء يليق بإسم مصر وحصل على اللقب للمرة الخامسة بعد توقف البطولة لعامين بسبب ظروف فيروس كورونا.

بطل الكيك بوكسينج

يشار إلى أن بطل الكيك بوكسينج المصري مايكل بروسلي، حصل على بطولة إيطاليا لأول مرة عام ٢٠١٦، واحتفظ باللقب حتى العام ٢٠١٩ لتكون بطولة ٢٠٢٣ هي البطولة الخامسة التي يفوز بها مايكل بروسلي.

كما أن العديد من لاعبي العالم والجنسيات المختلفة، يشاركون في البطولة الإيطالية الدولية التي تقام كل عام في شهر يناير بهدف الحصول على اللقب الدولي الكبير والهام في رياضة الكيك بوكسينج.