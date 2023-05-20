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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من حسين الشحات بعد تألقه أمام الترجي

حسين الشحات
حسين الشحات

علق حسين الشحات لاعب الأهلي ، علي مشاركته اليوم في مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر حسين الشحات صور له من خلال حسابه الشخصي تويتر: "الحمد لله".


تغلب النادي الأهلي على نظيره فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة ليتأهل إلي نهائي دوري الأبطال .

 

أحرز هدف النادي الأهلي الوحيد في شباك الترجي حسين الشحات في الدقيقة 22. وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة فى رادس. 

وينتظر النادي الأهلي الفائز من لقاء الاياب بين صنداونز والوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف»  4  يونيو القادم موعدًا لمباراة الذهاب فى نهائى بطولة دورى الأبطال،  ويوم 11 من نفس الشهر موعدًا لمباراة الإياب، على أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراتى النهائى على الهواء مباشرًا.

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