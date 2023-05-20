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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الذكرى الثانية لوفاة سمير غانم.. محطات صاحب الضحكة والبهجة في الفن

سمير غانم
سمير غانم

يحل اليوم ذكري وفاة الفنان القدير سمير غانم، والذى يعد واحد من أعلام الكوميديا فى مصر، حيث قدم العديد من الاعمال الفنية التى رسمت الضحكة على وجوه المشاهدين فى مصر والعالم العربي.

قدم سمير غانم ما يقرب من 160 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 مسلسلاً إذاعياً وتليفزيونياً.

ولد سمير غانم في أسيوط عام 1937، التحق بكلية الشرطة فى البداية، لكنه تركها فيما بعد ونقل أوراقه إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية ليبدأ مشواره الفني. 

سمير غانم

التحق سمير غانم بعدد من الفرق الفنية في الجامعة، وعقب تخرجه من كلية الزراعة، التقى بالثنائي الذي غير حياته "جورج سيدهم والضيف أحمد"، وكونوا جميعا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" التي لمع نجمها على مدار سنوات في المسرح وفي الأعمال السينمائية. 

قدمت فرقة ثلاثي أضواء المسرح العديد من الاسكتشات الكوميدية الشهيرة أبرزها "كوتوموتو"، وشاركوا في مسرحيات شهيرة منها روميو وجولييت، حواديت، وغيرهما. 

سمير غانم

تعاون مع جورج سيدهم في مسرحيات عديدة أبرزها "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور".

ولم يترك سمير غانم المسرح طوال مشواره ورغم انفصاله عن الثنائي المرح إلى أنه قدم العديد من المسرحيات من بطولته أبرزها "دو ري مي فاصوليا" ، " الأستاذ مزيكا" ، " فارس بني خيبان" ، " أخويا هايص وأنا لايص".

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تنوعت الأعمال في مسيرة سمير غانم، فإلى جانب السينما والمسرح والمسلسلات، قدم فوازير رمضان التي انفرد فيها بنجاح لم يسبقه أحد وارتبط اسمه باسمي "سمورة وفطوطة" طوال مشواره، وقدم أيضا فوازير "المطربون" ، "المضحكون"،"أهل المغني".

سمير غانم

قدم سمير غانم عشرات الاعمال السينمائية ومن بينها  إلى المأذون يا حبيبي، آه يا ليل يا زمن، أميرة حبى أنا، البنات عايزة إيه، خلي بالك من زوزو، صغيرة على الحب، البعض يذهب للمأذون مرتين.

سمير غانم

وفى التليفزيون  شارك سمير غانم بالعشرات من الأعمال الناجحة أبرزها "حكاية ميزو"، "الكابتن جودة"، "شربات لوز"،"دلع بنات"، "لهفة"،يوميات زوجة مفروسة أوي، "نيلي وشريهان".


توفى في عام 2021 نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا، قبل فترة قليلة من وفاة زوجته دلال عبدالعزيز للسبب ذاته.

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