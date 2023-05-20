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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

100 شركة جديدة لبيع اللحوم للمسلمين.. معايير روسية للمنتجات الحلال

طعام
طعام

أعلن رئيس هيئة الرقابة الروسية، مكسيم بروتاسوف، عن اعتماد وكالة جديدة لإجراء الشهادات المحلية للمنتجات الحلال في روسيا. 

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” أشار بروتاسوف إلى أن المنظمة الجديدة ستبدأ في اعتماد السوق في مايو، ومن المتوقع أن تتقدم ما يصل إلى 100 شركة بطلبات للحصول على علامة الحلال بحلول نهاية العام. وتخطط روسيا أيضًا لتطبيق شهادة الحلال في قطاع الخدمات.

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ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تحظى فيه المنتجات الحلال بشعبية متزايدة في روسيا، حيث تحول العديد من المنتجين المحليين لتصنيع المواد الغذائية وفقًا للمعايير الإسلامية، وذلك لإثبات جودة منتجاتهم وتلبية احتياجات المستهلكين المسلمين. 

ومن المتوقع أن يعزز هذا الإجراء الثقة في جودة المنتجات الحلال في روسيا، ويشجع المزيد من الشركات على الالتزام بالمعايير والشروط اللازمة للحصول على الاعتماد الحلال.

معايير جديدة لبيع اللحوم في روسيا

بالإضافة إلى تطبيق شهادة الحلال في قطاع الخدمات، بما في ذلك المطاعم والفنادق والخدمات المالية والطبية، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين المسلمين وتوفير بيئة ملائمة لهم في روسيا. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق شهادة الحلال في هذه القطاعات سيساعد على تعزيز السياحة الحلال في روسيا، والتي تعد قطاعًا مهمًا وواعدًا يمكن أن يساهم في تنمية الاقتصاد الروسي.

يذكر أن في السنوات السابقة، خضعت العديد من الشركات الروسية لشهادة طوعية لبدء تصنيع الأغذية التي تحمل علامة الحلال، وقد أثبتت هذه الخطوة نجاحًا كبيرًا في جذب عدد كبير من المستهلكين المسلمين وتلبية احتياجاتهم. 

ومن المتوقع أن يتسهم اعتماد وكالة جديدة لإجراء الشهادات المحلية للمنتجات الحلال في روسيا في تحسين جودة المنتجات والخدمات الحلال، وزيادة الثقة فيها على الصعيدين المحلي والدولي. 

روسيا اللحم الحلال

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