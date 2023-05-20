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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بين وطأة المباني وارتفاع منسوب المياه.. أكثر مدينة أمريكية بها ناطحات سحاب مهددة بالغرق

مدينة نيويورك
مدينة نيويورك

كشفت دراسة جديدة نُشرت مؤخرًا أن مدينة نيويورك تنحسر بمعدل يصل إلى 2 مم سنويًا تحت وطأة المباني الخاصة بها، مما يشكل خطرًا يتزايد بارتفاع منسوب مياه البحر.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، ومن المتوقع أن يتسبب تراجع الرواسب الجليدية خلال العصر الجليدي الأخير في تهدئة الساحل الشرقي للولايات المتحدة بمقدار 1500 ملم بحلول عام 2100، مما يزيد من خطر زيادة تواتر العواصف والأعاصير التي يعزوها بعض العلماء إلى تغير المناخ وتآكل التربة وتدمير المباني.

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ويعيش في نيويورك أكثر من ثمانية ملايين شخص، وتضم الأحياء الخمسة بالمدينة أكثر من 1.08 مليون مبنى فردي، وقدر الباحثون في جامعة رود آيلاند أن كل هذه الهياكل تزن 1.68 تريليون رطل، أو 762 مليون طن، وتتسبب في تراجع المدينة بما يتراوح بين ملليمتر واحد ومليمترين في السنة.

وأوضح توم بارسونز، عالم الجيوفيزياء في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن هذه العملية المستمرة تزيد من خطر الفيضانات الناجمة عن الفيضانات وتهدد استقرار المباني، ويجب على سلطات المدينة التخطيط للتعامل مع هذا الخطر المتزايد.

 وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة تواتر العواصف والأعاصير قد تسرع من تآكل التربة وتدمير المباني، مما يزيد من خطر الفيضانات ويهدد حياة السكان.

وتشير هذه الدراسة إلى أهمية التصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، والعمل على تخفيف تأثيرها على المدن والمجتمعات.

تنبؤات بغرق مدينة نيويورك

 ومن المهم أيضًا أن يعمل المسؤولون في الحكومة والمجتمع المدني على تعزيز الوعي بأهمية التحركات البيئية والتصدي للتغيرات المناخية قبل فوات الأوان، وتبني استراتيجيات جديدة لحماية المدن والمجتمعات من التأثيرات السلبية لتلك التغيرات.

ويعكس هذا الخطر المتزايد في نيويورك أهمية تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية، واتخاذ إجراءات فعالة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز الطاقات المتجددة والحد من الاستهلاك غير المستدام للموارد الطبيعية. 

وعلى الرغم من أن هذا الخطر يهدد مدينة نيويورك فقطاعات متعددة حول العالم، فإن التصدي له يتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً مشتركة لمكافحة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة. 

ويجب أن تلقى الدراسات المتعلقة بتأثير التغيرات المناخية على المدن والمجتمعات اهتماما أكبر لتحظى بدعم وتمويل كافيين، حيث إنها تساعد في توعية الناس حول هذا الخطر المتزايد وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات وقائية للتصدي له. 

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