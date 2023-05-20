تعرف على النسخة الأولى من رالي تبوك - نيوم ​​​​​​​للسيارات بالسعودية

انطلقت الخميس الماضى النسخة الأولى من رالي تبوك - نيوم، في مدينة تبوك، والتي تشكل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية موسم 2023، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبد اللـه الفيصل.

رالي تبوك - نيوم

و بدأت فعاليات الرالي بحفل انطلاقة يقام في مدينة الملك خالد الرياضية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، تلاها في الساعة الرابعة عصرا مرحلة استعراضية طولها 3.52 كيلومترات لتحديد ترتيب المُنطلقين في المرحلة الخاصة الأولى، وشاركت 35 سيارة و 20 دراجة نارية وثلاث دراجات نارية رباعية العجلات «كوادز» في هذه الجولة .

وتضمن رالي تبوك - نيوم، مرحلتين خاصتين خاضعِتين للتوقيت، طول مرحلة اليوم الأول (الجُمعة) 205 كيلومترات واليوم الثاني (السبت) 136 كيلومترًا تقريبًا.

رالي تبوك - نيوم

و سجَّل السائق السعودي يزيد الراجحي وملّاحه الألماني تيمو غوتشالك، الفوز بالمرحلة الخاصة الأولى (تبوك) بطول 205 كيلومترات من «رالي تبوك – نيوم»، الذي يُشكِّل الجولة الثانية من «بطولة السعودية تويوتا للراليات».

رالي تبوك - نيوم

وقال الراجحي «لقد كان يوماً جيداً، وسار كل شيءٍ على ما يُرام. قدَّم تيمو عملاً رائعاً، كما الحال دائماً، وقد افتتحنا المرحلة واستمتعنا بها. لقد ضغطنا لأننا نريد الفوز في كل مرحلة، بعد غيابي عن (رالي حائل) بسبب الإصابة. كانت مرحلةً سريعةً وزلقةً في بعض الأماكن».

رالي تبوك - نيوم

من جانبه، وبعد منافسة مع شقيقه سلطان، فاز الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي بالمرحلة في فئة الدراجات النارية، وحلّ السعودي مشعل الغنيم في المركز الثالث. ويتنافس هذا الثلاثي على الفوز، حيث يتقدمون بفارقٍ جيد عن الدرّاج السعودي بدر الحمدان في المركز الرابع.

رالي تبوك - نيوم

وسيجتازُ المُشاركون (اليوم) مرحلة خاصة بطول 136 كيلومتراً، بعدها يعود المُشاركون إلى تبوك، حيث سينتهي الرالي بإقامة مؤتمرٍ صحفي للفائزين يتبعه حفل التتويج وتوزيع الجوائز في مدينة الملك خالد الرياضية خلال فترة المساء.