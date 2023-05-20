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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أزرق.. ليلي زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملك احمد زاهر
ملك احمد زاهر

نشرت الفنانة ملك احمد زاهر  صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولفتت ملك زاهر انظار متابعيها مرتدية فستان انيق  باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، ولم تبالغبالمكياج، حيث إنها وضعت مكياجا رقيقا ليبرز جمالها .
 

يذكر أن ملك أحمد زاهر تحدثت، عن أحد المواقف الصعبة التي تعرضت لها، معقبة: "بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

 

وأوضحت ملك أحمد زاهر، أنه في إحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسرفياليد.

وتابعت:"بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".

من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانوا قتهابرجل الأمن، معقبة: "عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".

احمد زاهر الأزرق الفنانة ملك احمد الكمبوند شقيقتها

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