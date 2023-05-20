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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بألوان الصيف .. رضوى الشربيني تخطف الأنظار عبر إنستجرام

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت رضوي في الصور بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية بدلة محتشمه متعددة الألوان بين الاخضر والازرق.

وكتب الشربيني"قالولي الالوان دية بتليق عليكي قولت نجرب".

    ويذكر أنه قد   ردت الإعلامية رضوى الشربينى على هجوم الإعلامية ياسمين عز عليها من خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيسبوك.

وكتبت رضوى الشربينى :" بحب اوى الست اللي اتربت على الأصول والرقي في التعامل و عندها فن الرد…‏الست اللي ليها كيان و كرامة تتحدث بشكل لائق و لا تتصرف او تتكلم كعبدة او مملوكة…‏الست اللي بتقف جنب اي حد مظلوم…من غير ما يفرق معاها اي حد".

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