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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: منظومة شكاوى إلكترونية جديدة لاستقبال مشاكل المواطنين

صدى البلد

عقد  الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة، وذلك بحضور كل من  الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ ، والمهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات الرئيسى ، والمهندس محمد غانم مدير عام المكتب الإعلامى والمتحدث الرسمي .

وأوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأكد  على دعمه لمنظومة الشكاوى بالوزارة والتي تقوم بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة ، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم .

وإستعرض الدكتور سويلم منظومة الشكاوى الإليكترونية الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى والتي تم إعدادها مؤخراً بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة كنافذة جديدة لاستقبال شكاوى المواطنين ، وباعتبارها وسيلة أكثر سرعة وفاعلية في التعامل مع الشكاوى بين أجهزة الوزارة المختلفة .

الجدير بالذكر أنه يمكن تقديم هذه الشكاوى عبر الرابط التالى :
http://complaintsmwri.mwri.gov.eg/

كما استعرض  موقف منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتي أوضحت أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر ابريل ٢٠٢٣ بلغت (٩٦%) ، كما انتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٢٥٠) شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣ .

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بهيئة الصرف لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بتضرر أهالي قريه المثلث بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ من ارتفاع منسوب مياه الصرف المغطى بالأراضي الزراعية مما أدي إلى تلف محصول القمح بالقرية ، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف كفر الشيخ بحسم الشكوى على مجمع رقم ١٦ على مصرف محيط نمره ٧ الغربي بمنطقة ابو خشبه الأولى ، والمجمع حالياً يعمل بكفاءة وتم حسم الشكوى .

في محافظة الغربية  وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزه هيئة الصرف المختصة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن انسداد مصرف السنطة المار بقرية القرشيه بمركز السنطة، وفور تلقي الشكوى قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بالمعاينة على الطبيعة وعمل الصيانة اللازمة للمجمع ذاتياً بمعدات الهيئة والمجمع اصبح يعمل بكفاءة ، وتم حسم الشكوى .

وفي محافظة الشرقية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير الى شكوى أهالي قرية البرابرة بمركز ههيا من تراكم المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة بترعة بحر الحجر المتفرعة من ترعة مشتول أمام تغطيه قرية البرابرة ، وعلى الفور تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة بمحافظة الشرقية ورفع المخلفات من قبل مقاول التطهيرات ، وحسم الشكوى .

وفي محافظة الدقهلية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر الأهالى من قيام البعض بوضع كتل خرسانية ومخلفات بمسقى الري مما أدى لردمها وانقطاع مياه الري بقريه النزل بمركز منيه النصر بمحافظه الدقهلية ، حيث تم على الفور بحث الشكوى وإصدار قرار مؤقت بفتح المسقى والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لفتح المسقي حسماً للشكوى .

وفى محافظة البحيرة وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لهيئة الصرف بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالي عزبه الغرق بزاويه صقر من تغطيه مصرف خصوصي بشكل أدى لإلحاق الضرر بمنازل الأهالى نتيجة لانسداد المصرف ، حيث تم عمل معاينة على الطبيعة والتنسيق مع الجمعية الزراعية المختصة ، وإصدار قرار تمكين لفتح المصرف وإعادته لوضعه الطبيعي وذلك طبقا لقانون الري والصرف وتم حسم الشكوى .

وفي محافظة الإسكندرية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية لمحافظة الإسكندرية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من انقطاع مياه الري عن مشروع زويل ، حيث تم بحث الشكوى وتوصيل المياه للنهايات .

وفي محافظة أسوان وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية لمحافظة أسوان بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالي قرية الشبيكة من إنقطاع مياه الري بترعه الكاجوج المغذاة من محطه سلوا قبلي ، حيث تم على الفور بحث الشكوى بمعرفه أجهزة الوزارة المختصة بالمحافظة وتبين أن انقطاع مياه الري كان بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة بسبب سوء الأحوال الجوية  وتم اصلاح العطل وحسم الشكوى وري الزمام بالكامل .

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