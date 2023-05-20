منذ 4500 عام.. تاريخ القبلات منذ وجود الإنسان

القبلة هي خدعة جميلة صممتها الطبيعة لإيقاف الكلام عندما تصبح الكلمات غير ضرورية، على الرغم من ذلك، حاول بعض العلماء إزالة أي غموض من الكلمات المتعلقة بالقبلة من خلال الرجوع إلى النص المسماري الموجود على الألواح الطينية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 4500 عام.

يروي مقال تعليقي نُشر في 18 مايو في Science كيف أن الإشارات النصية للتقبيل تظهر في زمن بعيد، وتقترب أكثر فأكثر من اختراع الكتابة نفسها، غالبًا ما يُستشهد بأول دليل موثق على التقبيل على أنه قادم من نص من الهند عام 1500 قبل الميلاد، لكن المقال يشير إلى "مجموعة كبيرة من الأدلة التي تم التغاضي عنها" حول القبلة في بلاد ما بين النهرين ومصر من 2500 قبل الميلاد على الأقل ، والتي تم اكتشافها في حكايات المعانقة التي تصور كلا من الآلهة والعامة.

يمكن للقبلة أن تترك وراءها أكثر من مجرد سحر اللحظة، يمكن استكمال الذكريات بالهربس الفموي أو فيروس إبشتاين بار، يُعتقد أن إنسان نياندرتال والإنسان الحديث كان بإمكانه لمس الشفاه منذ أكثر من 100000 عام بسبب وجود ميكروب Methanobrevibacter oralis في كلا النوعين ، كما يقول Troels Pank Arbøll ، عالم الآشوريات بجامعة كوبنهاغن الذي يدرس تاريخ الطب في العصور القديمة، بلاد ما بين النهرين وشارك في كتابة المقال في العلوم، تحدث أربول مع Scientific American عن الأصول القديمة للقبلة الرومانسية.

ما هو أول توثيق للقبلة الرومانسية؟

أقرب دليل بلغة تسمى السومرية، والتي ليس لها أي أقارب لغة حديثة. وبعد ذلك بوقت قصير ، وجدنا أيضًا بعض المقاطع المكتوبة بلغة سامية قديمة تسمى الأكادية ترتبط بالعبرية والعربية اليوم. في مكان ما قبل 2500 قبل الميلاد، بدأنا في العثور على هذه النصوص الأسطورية المكتوبة - روايات عن الآلهة بالإضافة إلى التعويذات، في هذه الروايات نجد الجماع والتقبيل ، وهذا يظهر لنا بوضوح أنه قبلة جنسية.

بعد عدة قرون من هذه المراجع المبكرة ، بدأنا في الحصول على المزيد من الوثائق الخاصة خارج الدول والمعابد حيث نرى إشارات إلى القبلة الرومانسية التي يمارسها الناس في المجتمع.

هناك نوعان من التقبيل. ما الفرق بين الاثنين؟

نحن نفرق بين ما يسمى بـ "القبلة الأبوية" أو "القبلة الودية" - بحيث يكون الآباء يقبلون أطفالهم ، وكذلك الأصدقاء يقبلون بعضهم البعض ، وأفعال الخضوع التي نمتلكها كثيرًا في بلاد ما بين النهرين القديمة ، حيث تقبيل قدمي الحاكم مثلا.

المصدر: scientificamerican