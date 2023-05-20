عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منذ 4500 عام.. تاريخ القبلات منذ وجود الإنسان

القبلات الرومانسية
القبلات الرومانسية

القبلة هي خدعة جميلة صممتها الطبيعة لإيقاف الكلام عندما تصبح الكلمات غير ضرورية، على الرغم من ذلك، حاول بعض العلماء إزالة أي غموض من الكلمات المتعلقة بالقبلة من خلال الرجوع إلى النص المسماري الموجود على الألواح الطينية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 4500 عام.

txt

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

txt

انت مش محتاج دولارات .. جمال شعبان يوجه رسالة جريئة لـ محمد رمضان

يروي مقال تعليقي نُشر في 18 مايو في Science كيف أن الإشارات النصية للتقبيل تظهر في زمن بعيد، وتقترب أكثر فأكثر من اختراع الكتابة نفسها، غالبًا ما يُستشهد بأول دليل موثق على التقبيل على أنه قادم من نص من الهند عام 1500 قبل الميلاد، لكن المقال يشير إلى "مجموعة كبيرة من الأدلة التي تم التغاضي عنها" حول القبلة في بلاد ما بين النهرين ومصر من 2500 قبل الميلاد على الأقل ، والتي تم اكتشافها في حكايات المعانقة التي تصور كلا من الآلهة والعامة.

يمكن للقبلة أن تترك وراءها أكثر من مجرد سحر اللحظة، يمكن استكمال الذكريات بالهربس الفموي أو فيروس إبشتاين بار،  يُعتقد أن إنسان نياندرتال والإنسان الحديث كان بإمكانه لمس الشفاه منذ أكثر من 100000 عام بسبب وجود ميكروب Methanobrevibacter oralis في كلا النوعين ، كما يقول Troels Pank Arbøll ، عالم الآشوريات بجامعة كوبنهاغن الذي يدرس تاريخ الطب في العصور القديمة، بلاد ما بين النهرين وشارك في كتابة المقال في العلوم، تحدث أربول مع Scientific American عن الأصول القديمة للقبلة الرومانسية.

ما هو أول توثيق للقبلة الرومانسية؟

أقرب دليل بلغة تسمى السومرية، والتي ليس لها أي أقارب لغة حديثة. وبعد ذلك بوقت قصير ، وجدنا أيضًا بعض المقاطع المكتوبة بلغة سامية قديمة تسمى الأكادية ترتبط بالعبرية والعربية اليوم. في مكان ما قبل 2500 قبل الميلاد، بدأنا في العثور على هذه النصوص الأسطورية المكتوبة - روايات عن الآلهة بالإضافة إلى التعويذات، في هذه الروايات نجد الجماع والتقبيل ، وهذا يظهر لنا بوضوح أنه قبلة جنسية.

بعد عدة قرون من هذه المراجع المبكرة ، بدأنا في الحصول على المزيد من الوثائق الخاصة خارج الدول والمعابد حيث نرى إشارات إلى القبلة الرومانسية التي يمارسها الناس في المجتمع.

هناك نوعان من التقبيل. ما الفرق بين الاثنين؟

نحن نفرق بين ما يسمى بـ "القبلة الأبوية" أو "القبلة الودية" - بحيث يكون الآباء يقبلون أطفالهم ، وكذلك الأصدقاء يقبلون بعضهم البعض ، وأفعال الخضوع التي نمتلكها كثيرًا في بلاد ما بين النهرين القديمة ، حيث تقبيل قدمي الحاكم مثلا.

المصدر: scientificamerican

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

موضوعات متعلقة

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

انت مش محتاج دولارات .. جمال شعبان يوجه رسالة جريئة لـ محمد رمضان

سعر ساعة عمرو دياب في الكويت يثر الجدل| رقم خرافي

بعد العملية....مي كساب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل كاليماري محشي.. أحلى من المطاعم

هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى؟.. تفاصيل صادمة

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| أبرز إطلالات زوجة نجم الأهلي.. أبراج تميل للكذب وتحذير من مكون موجود في البيت

ترشيحاتنا

قرارات جديدة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل.. تفاصيل

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

أسباب تمنعك من خسارة الوزن بشكل جيد.. أحذرها

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ