القومي للمرأة يطلق حدث المحاكاة البنكية بالقرى.. غدًا

يُطلق المجلس القومي للمرأة غداً الأحد حدث المحاكاة البنكية بالقرى لتشجيع الفتيات والسيدات للحصول على الخدمات البنكية بفاعلية على مدار يومين تحت عنوان "تحويشة فى بنك" بقرية دنديل مركز ناصر بمحافظة بنى سويف وذلك لمحاكاة خدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي وتدريبهمن عن طريق موظفى البنك على تلك الإجراءات والتعرف علي الوظائف البنكية ليقوموا بدور موظفين البنك فى اكشاك المحاكاة للتعامل مع السيدات وتقديم تلك الخدمات لتوعية السيدات بتلك الخدمات بطريقة جديدة.



وأوضحت انجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي أن نموذج المحاكاة البنكي يعد تجربة جديدة وفريدة من نوعها تهدف الي إزالة رهبة السيدات من التعامل مع البنوك، وتوضيح الخدمات التي تقدمها تلك البنوك بطريقه سهلة ومبسطة وكذا توضيح مدى الاستفادة منها وسوف تنطلق فى 20 قرية فى كل محافظة من محافظات حياه كريمة ، مشيرة إلى بعد تعرف السيدات على نموذج المحاكاة البنكية سوف يتم إقامة اكشاك خدمات المجلس القومي للمرأة للتوعية والتى تتضمن خدمات ( كالشمول المالى والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية ، "المصرية "عرض لبعض منتجات الحرف والمشاغل والوحدات الانتاجية" ، مكتب شكاوي المرأة 15115 ،الاستثمار فى الفتيات "دوي يا نورة" ، توعية وتدريب "جلسات الدوار" ، بطاقات الرقم القومي ،فرع المجلس داخل المحافظة).